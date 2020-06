Projeto “Tô de Boa”, de prevenção ao envolvimento com o tráfico, tem inscrição até 14 de julho

Organizações públicas e da sociedade civil tem até o dia 14 de julho para participar do programa Tô de Boa, lançado este mês pelo Ministério da Justiça para prevenir o envolvimento de jovens com o tráfico.

Os locais deverão oferecer oficinas e cursos para o desenvolvimento pessoal dos jovens, capacitação profissional. Os centros também devem oferecer ações de mediação de conflitos em locais de alto índice de tráfico de drogas e de violência vinculados ao narcotráfico.

O projeto “Tô de Boa”, é uma alternativa para prevenir o envolvimento dos cidadãos com o tráfico de drogas.

As instituições deverão apresentar as propostas à Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas por meio de peticionamento eletrônico e assunto “Convocação 01/2020 – Projeto BRA/15/009”. O resultado do processo seletivo será divulgado na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no site do PNUD e no Diário Oficial da União (DOU).

A ação é inspirada no Programa Fica Vivo, implementado em Minas Gerais, e que atua na prevenção e na redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens de 12 a 24 anos em áreas que registram maior concentração de crimes.