Motorista embriagado perde direção de veículo e capota na Via Chico Mendes

O condutor do veículo modelo Fiorino, de cor branca, placa NXT-6651, da empresa de Internet Banda Larga Sem Fronteira capotou na noite deste domingo (21) e foi parar dentro da ciclovia na Via Chico Mendes, próximo ao Batalhão de Trânsito, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o motorista trafegava com um amigo no carro no sentido Corrente-Arena da Floresta, quando perdeu o controle da direção, capotou e invadiu a ciclovia. Com o impacto os dois homens sofreram apenas escoriações.

A ambulância do Samu chegou a ser acionada por populares, mas as vítimas não quiseram atendimento.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTRANS) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica. Segundo a polícia, o motorista estava em estado visível de embriaguez e se negou fazer o teste do etilômetro (bafômetro).

Com as emoções alteradas, o motorista chegou ainda a discutir com os profissionais da Imprensa que estavam fazendo a cobertura no local.

O condutor que não foi identificado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.