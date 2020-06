Mailza apoia voto em horário específico para idosos e grupo de risco da Covid-19

A senadora Mailza Gomes decidiu neste sábado (20) apoiar emendas legislativas do senador Ciro Nogueira que torna facultativo o voto para idosos e demais pessoas do grupo de risco da Covid-19; e a que estabelece horário de votação específico para idosos e demais pessoas do grupo de risco do novo coronavírus.

Essas emendas são relativas à Proposta de Emenda à Constituição 18, de 2020, que trata do adiamento das eleições municipais para prefeito, vice-Prefeito e vereador, previstas para 4 de outubro de 2020, para o dia 6 de dezembro de 2020 em decorrência das medidas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 declarada pela Organização Mundial da Saúde.