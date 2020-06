Homem é ferido com barra de ferro na cabeça durante bebedeira, no Cadeia Velha

Mais uma tentativa de homicídio envolvendo bebedeira foi registrado na capital. Um homem não identificado de aproximadamente 49 anos, foi ferido a golpes de barra de ferro na tarde deste domingo (21). O crime aconteceu na rua Epaminondas Jácome, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, o homem estava bebendo com “amigos” próximo ao Varejão Popular quando entrou em via de fatos com o agressor, que de posse de uma barra de ferro, desferiu vários golpes na cabeça da vítima. Após a ação o autor do crime fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local prestaram os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características do criminoso e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas o acusado não foi encontrado.

O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).