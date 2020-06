Governador Gladson Cameli apresenta plano Convívio sem Covid nesta segunda-feira

Depois de fazer uma visita técnica no Hospital de Campanha do Juruá na manhã deste domingo (21) e garantir a inauguração com a presença do ministro da saúde Eduardo Pazuello, o governador do Acre, Gladson Cameli apresenta o plano de flexibilização na tarde desta segunda-feira (22) na Casa Civil.

De acordo com a estatal de comunicação o plano é um conjunto de diretrizes voltadas ao controle, estabilização e redução da curva da doença, foi embasado cientificamente.

A medida foi elaborada pelas secretarias da Casa Civil, de Planejamento e Gestão (Seplag), de Saúde (Sesacre), da Fazenda (Sefaz), de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Comunicação (Secom); Indústria, Comércio e Tecnologia (Seict); Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC); e contou ainda com importante colaboração de outras instituições públicas e da iniciativa privada, por meio de suas entidades representativas.

O governador apresenta o projeto Convívio sem Covid no momento em que o estado tem 300 mortes. Ainda de acordo informações da Secretaria de Estado de Saúde, subiu de 11.263 para 11.381 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, neste domingo, 21. O aumento foi de 118 novos casos nas últimas 24 horas.

Com relação à capacidade de internação, uma das regras principais do projeto de flexibilização, o Acre tem apenas um leito vago de UTI. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, essa porcentagem muda a cada 24 horas com o fluxo de entrada e saída de pacientes.

Com a inauguração do Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul, prevista para acontecer essa semana, será dobrada na região a capacidade de internação saindo dos atuais 100 leitos para 190 leitos, serão entregues ainda 20 leitos semi-intensivos e 10 novos leitos de UTI.

A adesão ao “novo normal” divide opiniões de setores e até de especialistas. Cameli não quer nem ouvir falar na chamada flexibilização, prefere tratar o tema como Convívio sem Covid, que é uma ação compartilhada de responsabilidades entre o Estado, Municípios e órgãos ligados à Justiça.

A expectativa em torno do que será apresentado nesta segunda-feira é grande. A pressão também. Empresários do setor alimentício usam as redes sociais para amostrar medidas sanitárias adotadas que aguardam apenas o decreto governamental.

A apresentação do plano está prevista para acontecer na tarde desta segunda-feira na Casa Civil.