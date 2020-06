Governador diz que vai faltar medicamentos, máscaras e testes rápidos de Covid-19

O governador Gladson Cameli (Progressistas) surpreendeu os jornalistas na manhã deste domingo, 21, após uma visita ao hospital de campanha de Cruzeiro do Sul, ao afirmar que nos próximos dias, deverá faltar medicamento, teste rápido, máscaras e outros itens relacionados ao enfrentamento da Covid-19 no Acre.

O motivo, segundo ele, não é falta de dinheiro e sim a falta destes produtos para pronta entrega. Gladson reclamou de alteração constante de valores, da forma de pagamento exigida, sempre a vista para entrega em 15 dias e, da necessidade de adequação da operação às leis e a burocracia .

“Eu vou parar de comprar teste. Quando vou comprar a empresa diz eu só tenho isso aqui e tem que pagar agora e receber daqui a 15 dias e eu tenho que comprar porque tenho que salvar vidas”. Dito isso, lembrou o governador que “isso tudo é meu nome e meu CPF que estão lá e uma hora a conta chega e o que aconteceu aqui em Cruzeiro do Sul poderia ter acontecido comigo”.

O desabafo foi feito ao lado o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, que foi alvo de operação da Polícia Federal por uma operação de compra de medicamentos.

O governador do Acre disse ainda que de agora em diante vários governadores Agora vão se respaldar e fazer uma grande compra conjunta”.

Sobre a flexibilização das normas para a abertura do comércio, Cameli reafirmou a decisão de dividir a responsabilidade com os prefeitos e Ministério Público. E ouviu do prefeito Ilderlei Cordeiro que após o funcionamento do hospital de campanha vai reabrir o comércio do município.

Ao ouvir a decisão de Ilderlei, Gladson foi taxativo ao perguntar: o comércio está fechado?

O questionamento foi irônico e completou o ponto de vista dizendo: “Nós estamos em 2020, somos todos adultos e somos responsáveis por nossos atos. Então temos que dividir responsabilidades”.