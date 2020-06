Fumaceiro com pandemia revolta web: “UTIs lotadas e irresponsáveis colocando fogo”

O dia de domingo foi marcado por protestos, via redes sociais, dos vários pontos de fumaça que começa a encobrir a capital do Acre, especialmente nos fins de tarde.

“Assim fica difícil…UPAS e UTIs lotadas, clima seco e irresponsáveis colocando fogo…depois vão reclamar que não tem leitos para atender seus parentes e vizinhos nas crises respiratórias…mais consciência gente! Rio Branco não merece isto!”, disse o ex-juiz Pedro Longo.

A líder comunitária Joana Melo aproveitou para falar do que ocorre na parte alta da cidade: “Área de Proteção Ambiental Irineu Serra tem sofrido com o desequilíbrio humano, todos os anos sofremos com as queimadas e esse ano não está sendo diferente, desde das 13h temos muito fogo na área de floresta, mesmo com toda a educativa para não colocar fogo”.

O economista Orlando Sabino também registrou um foco de incêndio em Rio Branco na tarde do domingo. “Em plena pandemia! Olhem o crime! Assim fica difícil”, disse ele.

A Prefeitura de Rio Branco vem realizando operações de enfrentamento às queimadas urbanas diariamente.