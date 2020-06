Educação lança Escola em Casa nesta segunda (22) para garantir aulas à distância

Em live inaugural, a Secretaria de Educação começa às 8 horas desta segunda-feira (22) o programa “Escola em Casa” com videoaulas, áudio-aulas, e acesso a plataforma digital para alcançar os estudantes do ensino fundamental durante o período da pandemia.

A transmissão poderá ser acompanhada por meio das redes sociais do Facebook e Instagram do Governo do Acre.