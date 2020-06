Começa no Acre 3ª etapa da pesquisa de velocidade de contágio da Covid-19

Começou neste domingo (21) e vai até terça-feira (23) a 3ª fase da pesquisa nacional e dos testes rápidos de Covid-19 em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A pesquisa é realizada pela Universidade Federal de Pelotas e o Ibope.

Para o exame, os pesquisadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em aproximadamente 15 minutos.

Enquanto aguarda o resultado, o participante responde a perguntas sobre sintomas da Covid-19 nas últimas semanas, busca por assistência médica e rotina em relação às medidas de prevenção e isolamento social. Em caso de resultado positivo, os profissionais comunicam a Vigilância Epidemiológica local.

Até a 2ª etapa, 1.000 acreanos foram testados e o resultados mostram que a doença continua avançando no Estado com milhares de acreanos apresentando anticorpos do vírus.

O Estudo de Prevalência da Infecção por Covid-19 no Brasil (Epicovid19-BR) é o maior levantamento populacional do mundo a estimar a prevalência de Covid-19. A segunda etapa da pesquisa apresentou evidências inéditas sobre a velocidade de expansão do coronavírus em dezenas de cidades do País.

“É fundamental que a população aceite participar da pesquisa. Em cada cidade, por exemplo, é preciso realizar pelo menos duzentos testes, para que possamos apresentar estimativas sobre a real dimensão da Covid-19. Além de contribuir com o esforço coletivo de enfrentamento da pandemia, o participante tem a oportunidade de realizar o exame e saber o resultado na hora”, diz a epidemiologista Mariângela Freitas da Silveira, integrante da coordenação do estudo.