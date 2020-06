Com perda de receitas pela pandemia, prefeitura de Xapuri anuncia “Operação Verão”

Com praticamente todas as ações voltadas, nos últimos três meses, para o combate à pandemia do novo coronavírus (covid-19) a prefeitura de Xapuri anunciou no começo deste fim de semana um pacote de serviços direcionados para a infraestrutura urbana e rural do município, a chamada “Operação Verão”.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) informou que já foram recuperados cerca de 60 quilômetros nos ramais Cachoeira e Vitória, com o piçarramento de pontos críticos e a reconstrução da ponte sobre o Igarapé Ina, que foi realizada em parceria com as comunidades localizadas naquela região.

Segundo a Seminfra, os ramais do Chipano, São Miguel, Equador, Pólo do Equador, Espera Aí e Uberaba serão os próximos a serem atendidos. A má situação de ramais é uma das principais reclamações que chegam à prefeitura todos os anos. O município possui, de acordo com a prefeitura, mais de 1.200 quilômetros de ramais, a maioria dentro da Resex Chico Mendes.

Na zona urbana, a Operação Verão foi iniciada pelo bairro Sibéria, com o começo da reconstrução das escadarias que levam ao ponto de embarque das catraias nos dois lados do rio. O bairro também recebeu o trabalho de tapa buracos, roçagem e limpeza de ruas e sarjetas, assim como o trecho que dá acesso aos ramais que ligam às comunidades rurais.

Uma outra forte crítica que a administração municipal de Xapuri recebe é quanto à iluminação pública. Em resposta, a Seminfra lançou mais uma vez a operação “Cidade Iluminada” e diz que em três dias de serviços, mais de 250 postes receberam manutenção com troca de lâmpadas, braços, relés, bases e outros itens.

“Depois de iluminar por completo o bairro Sibéria, a prefeitura de Xapuri através da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seminfra – volta suas atenções aos demais bairros da cidade”, diz nota da assessoria de comunicação na página oficial da prefeitura no Facebook.

Em conversa recente com a reportagem do ac24horas, o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), disse que o município terá muitas dificuldades para manter a programação de ações feitas para este ano. Segundo ele, por conta da pandemia, a prefeitura perderá 25% das receitas previstas para todo o ano de 2020, algo em torno dos R$ 40 milhões.

“Teremos R$ 10 milhões a menos para fechar as contas do município esse ano e o auxílio emergencial do governo federal, somado com outras compensações, atingirá apenas R$ 4 milhões. Então, na prática, teremos uma perda real de R$ 6 milhões que impactará em pagamento de salários e em todas as ações de infraestrutura previstas para esse ano”, explicou.