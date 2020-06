Acre chega a 300 mortes por Covid-19 neste domingo

O número é assustador. 300 pessoas já morreram no Acre entre os meses de março à meados de junho. Neste domingo, 21, de acordo com o boletim parcial da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) foram registrados mais 3 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, o Acre chega a exatas 300.

A Sesacre ainda informa que as 3 vítimas fatais são do sexo masculino, com idades entre 62 e 77 anos, dois de Rio Branco e um de Capixaba.

Já o número de casos, subiu de 11.263 para 11.381, já que a secretaria registrou 118 novos casos de sábado para domingo.