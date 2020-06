Rede de Supermercados Pague Pouco inova implementando aplicativo de troco digital

A rede de Supermercados Pague Pouco adotou uma nova plataforma digital para beneficiar seus clientes. Nesta quinta-feira, 18, foi lançado o aplicativo ‘Troco Simples’, uma ferramenta moderna, que tem o objetivo de simplificar o troco do cliente, na hora da devolução dos centavos, para quem efetua pagamentos em dinheiro, evitando contratempos.

Lançado no ano passado no sul do país, a rede Pague Pouco é pioneira no Acre em implementar o novo app. Para utilizar o ‘Troco Simples’, o cliente precisa baixar o aplicativo, que serve para android ou IOS, preencher um cadastro e ficar atento aos estabelecimentos credenciados na plataforma. A ferramenta é integrada aos softwares de frente dos caixas das lojas, e ao ser efetuado pagamento em dinheiro, o atendente pergunta se pode entregar o troco digital, em seguida, a devolução é feita de forma segura diretamente no CPF do consumidor. O dinheiro acumulado em troco digital pode ser utilizado em outras compras nas lojas habilitadas, ou ser doado para instituições de caridade.

O gerente financeiro da rede Pague Pouco, Ailton Blazute, explica que a ferramenta vai minimizar as filas de espera e a busca por moedas pelos fiscais. “Diante da agravante falta de moedas em todo o país, principalmente nos estados mais afastados dos grandes centros, vimos uma ótima oportunidade na contratação deste serviço, já adotado em grandes redes no Sul do país. A novidade vem para favorecer o cliente, no recebimento integral do seu troco”, explica.

Através do aplicativo, o consumidor consegue consultar quanto tem de saldo, e o dinheiro acumulado na plataforma pode render até 3.65% ao ano. Também existe a opção de recarregar credito no celular, cartão de transporte e até mesmo doar para causas humanitárias.