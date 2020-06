Isolamento no Acre tem pior índice desde o começo da pandemia

Não se fala em outra coisa nas redes sociais quando o tema é quarentena: o isolamento social acabou no Acre.

“Vamos deixar de hipocrisia. Quarentena não existe mais em Rio Branco”, disse o jovem W. Júnior. Houve quem criticasse os funcionários públicos, os quais, segundo este, foram os que mais descumpriram a quarentena. O anônimo não forneceu evidências.

A plataforma In Loco confirma a grita popular: nesta sexta-feira (19) o Acre registrou o pior Índice de Isolamento Social desde o dia 17 de março, no comecinho da pandemia no Estado.

O IIS foi de 37,9%, que apesar de muito baixo foi o 3º maior do País.

Ruas lotadas de gente, carro para todo lado. Este tem sido o cenário de Rio Branco nos últimos dias. Em algumas cidades do interior, a situação é ainda pior.