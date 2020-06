Governo diz que pagou nova insalubridade a mais de 2,9 mil servidores da linha de frente

Pelo menos 2.723 servidores da Saúde e outros 224 da Fundhacre receberam o adicional de insalubridade com aumento nesta sexta-feira (19).

O governo diz que investiu mais de R$ 540 mil com o pagamento referente ao aumento, medida que ampara os trabalhadores da linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus no Acre.

“Esta iniciativa é louvável. Nossos servidores estão expostos diariamente, dedicando suas vidas ao tratamento dos pacientes, precisamos valorizar estes profissionais. Este reconhecimento é necessário, juntamente com a disponibilização dos equipamentos de proteção necessários”, explicou o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O benefício é polêmico, já que, segundo deputados oposicionistas, não contempla outros trabalhadores do front de combate, como os funcionários da Anssau, que administra o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.