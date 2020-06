Gladson confirma Ilderlei fora e anuncia Zequinha 

Em entrevista ontem ao programa Juruá Notícias, o governador Gladson Cameli confirmou a notícia dada em primeira mão pelo BLOG DO CRICA esta semana, de que o prefeito Ilderlei Cordeiro não disputará a reeleição e o candidato que ele vai apoiar é o vice-prefeito Zequinha (PROGRESSISTAS). Gladson também reafirmou que conversou anteriormente com o prefeito Ilderlei sobre o assunto, como foi noticiado no BLOG, e que ontem voltou a ter uma conversa definitiva com o prefeito, quando foi sacramentada sua desistência de ser candidato a mais um mandato. O Zequinha, como político, é considerado no meio como uma pessoa séria, mas também como ruim de voto. A eleição de Cruzeiro do Sul este ano vem com um quadro de aliados da campanha ao governo espatifado. Não haverá unidade dessas forças como na eleição do governador. O grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) vai com a candidatura do Fagner Sales (MDB) para prefeito, e o senador Sérgio Petecão (PSD) apoiará o vencedor da pesquisa entre o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD) ou o advogado João Tota (PSD).

ESTARIA NA DISPUTA

Não entro no mérito das acusações, quem deve definir pela culpa ou não é a justiça. Mas se não tivessem acontecidos percalços jurídicos na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro, ele estaria disputando a reeleição de forma competitiva, porque não tem sido um gestor omisso.

NÃO TEM CLIMA

Sobre sua decisão de não disputar a reeleição, o prefeito Ilderlei Cordeiro agiu certo, porque não há clima no momento para entrar na disputa, porque se isso acontecesse viraria alvo fixo.

PASTO DE BOI

O Parque da Serra do Divisor, no Juruá, é um santuário da biodiversidade. Mas pela movimentação de políticos acreanos que se está assistindo, o projeto que defendem é transformar aquela região num grande pasto para bois, lotada de fazendas de gado.

PALANQUES OPOSTOS

Nesta eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul o vice-governador Major Rocha (PSDB) e o governador Gladson Cameli estarão em palanques opostos. Rocha apoiará o candidato do MDB, Fagner Sales; enquanto Cameli apoiará o vice-prefeito Zequinha (PROGRESSISTAS).

CANDIDATURA IRREVOGÁVEL

O deputado Roberto Duarte (MDB) ligou ontem para afirmar ao BLOG que sua candidatura a prefeito de Rio Branco está num patamar do irrevogável e irremovível, não havendo a mínima chance de compor numa chapa do PSDB de vice. E diz que aliança só no segundo turno.

NÃO PODE SER MEDIDA

O potencial da candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) a prefeito de Rio Branco não pode ser medido por pesquisas extemporâneas, pelo fato da campanha nem ter começado. E a lembrar que o Roberto foi o mais votado na capital para a ALEAC, e estará no jogo com chance.

PROTOCOLO DE INTENÇÃO

Não é nem preciso nem conhecer este anunciado protocolo sobre a abertura do comércio, para se afirmar sem temor de errar que não passará de um protocolo de intenções, daqueles que ficam restritos aos papéis. Nem os comerciantes e nem a população seguirá as normas.

NUNCA FUNCIONOU

Mesmo porque o decreto que deixava funcionando só as atividades comerciais essenciais nunca foi cumprido, porque também nunca houve uma fiscalização rígida. Vou deixar para comentar a abertura com a pandemia no vermelho, vinte dias após a sua decretação.

COMO CASTELO DE CARTAS

A aceitação que o Gladson vem tendo na condução das medidas de combate à pandemia, se abrir tudo agora e o número de casos saturar a capacidade de leitos e de UTIS, essa mesma aceitação poderia ruir como um castelo de cartas em um vendaval. E nada mais digo.

ASSIM É NA DEMOCRACIA

No governo do PT não foi uma legião de petistas e o próprio Lula para a cadeia, com justa razão? Não tem essa de considerar agora a prisão do Fabrício Queiroz, testa de ferro do Flávio Bolsonaro, como uma perseguição ao presidente Bolsonaro. A lei se aplica no Chico e no Chicó.

CANSOU DE MEDALHÃO

Qual será a sua votação, isso é com eleitor. Mas o caminho trilhado pelo deputado Luiz Tchê (PDT), ao passar ao largo dos medalhões políticos na eleição para a prefeitura da capital, lançando o Jefferson Barroso (PDT) na disputa da prefeitura da capital, é uma aposta no futuro.

POPULISMO BARATO

Político adora o populismo barato. Os deputados estaduais sabiam que a ALEAC não tinha competência para interferir num contrato entre clientes e os bancos, na questão da suspensão das consignações, que era matéria da esfera federal. A justiça só cumpriu o que dita a lei.

NO FÓRUM ADEQUADO

Tanto é assim, que a matéria está em discussão no fórum adequado, a Câmara Federal.

BODE NA SALA

O bode na sala da sucessão municipal caminha para um final nada cheiroso, dependendo da posição que vier a ser assumida pelo governador Gladson Cameli. É o que eu tenho ouvido.

CANSEI DE VOCÊS

O MDB, ao que parece não entendeu o enredo do samba cantado pelo governador Gladson Cameli, com o título de “Cansei de Vocês”. O recado vem sendo dado com as demissões dos emedebistas no governo. Só vai salvar o Pádua Bruzugu, pelas mesuras que faz ao governador.

COBRANÇA INTERNA

Há cobrança interna no MDB para que este anuncie, oficialmente, o afastamento do governo.

NÃO PASSA DE JUNHO

O anúncio do nome do candidato a prefeito de Rio Branco pelo PT, não deve passar do fim deste mês, é que o informou o deputado Daniel Zen (PT) ao BLOG. Não se falou em nomes, mas os ventos sopram no sentido da candidatura cair no colo do Zen.

ENGANO LOUCO

É um engano louco se jogar com o dado de que, quem votou no Gladson votará em quem apoiar à PMRB, seja a prefeita Socorro Neri (PSB) ou o Tião Bocalom (PP), o eleitor não é gado.

NÃO SERÁ TAREFA FÁCIL

Seja qual for a composição das alianças dos adversários na disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul, não será fácil derrotar o candidato Fagner Sales (MDB), que aparece liderando todas as pesquisas. O grupo do ex-prefeito Vagner Sales é forte na área urbana, e na região ribeirinha.

DESDENHANDO DA PANDEMIA

Realizar um culto com cerca de 100 pessoas como fez a Assembléia de Deus é um desdém com a pandemia no auge da contaminação, e com quase 300 óbitos. Mais uma prova de que o decreto do governo de só funcionar as atividades essenciais foi levado na brincadeira. É são religiosos, esclarecidos! É por este tipo de comportamento que casos da Covid-19 aumentam.

A CARA NEM MEXE

Ativos no início da pandemia, com comentários irônicos, os negacionistas da ciência sumiram e não deram um pio para reconhecer que estavam errados, a cara nem mexe. São quase 11 mil casos de contaminação pela Covid-19, e estamos beirando os 300 óbitos, e aumentando.

ASSALTOS TOMANDO CORPO

O número de assaltos voltou a tomar corpo na cidade e merece uma atenção especial. E a melhor forma é tirar de circulação os que estão comandando esta espécie de crime.

VOZ DA CAUTELA

A depender do MPF e do MPE o governo não abre o comércio, enquanto a pandemia continuar no vermelho no estado. Já foi notificado desta posição. É a voz da cautela e da prudência.

FRASE MARCANTE

“O homem conhece tão pouco sua fraqueza, quanto o boi a sua força”. Ditado chinês.