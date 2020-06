Drive thru de vacina contra a gripe vai funcionar neste sábado até ás 13 horas

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe foi ampliada até o dia 30 deste mês de junho. O motivo foi a adesão abaixo do esperado até o momento.

Para facilitar a vida de quem não tem tempo durante a semana ou não quer ir até um posto ou centro de saúde, a prefeitura de Rio Branco o programa a vacina no carro, ou drive thru, onde não é preciso nem sair do veículo para ser imunizado. A modalidade de vacina funciona no antigo pátio de vistoria do Detran, na avenida Nações Unidas, em frente ao 7º BEC e vai está disponível neste sábado das 8 às 13 horas.

Devem se imunizar contra a gripe pessoas com deficiência, idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, e pessoas de 55 a 59 anos de idade, professores das escolas públicas e privadas, que devem apresentar o crachá funcional para comprovar o vínculo com alguma instituição.