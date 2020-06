Deputado Luiz Gonzaga avalia como positiva reunião com ministro Paulo Guedes

Junto ao vice-governador Major Rocha, a deputada federal Mara Rocha, o deputado federal Manuel Marcos, o presidente senador Márcio Bittar e o presidente da Fieac, José Adriano, o deputado estadual Luiz Gonzaga participou de uma agenda como o Ministro da Economia Paulo Guedes.

Entre os principais temas discutidos com o homem que tem as chaves do cofre do governo federal a desburocratização das linhas de créditos para as empresas e a construção da rodovia ligando Cruzeiro do Sul no Acre à Pucallpa, no Peru.

“Pedimos uma atenção especial voltada aos programas de apoio através das linhas de crédito com a desburocratização do processo, pois raramente um empresário tem acesso ao crédito. Se leva muito tempo para analisar a proposta que geralmente é indeferida. A tendência é sairmos dessa pandemia com elevado número de desemprego e fechamento de empresas”, afirma Gonzaga.

De acordo com o deputado estadual, o ministro garantiu incluir a rodovia para Pucallpa na pauta da economia. “O Ministro não só se comprometeu como defendeu a rodovia e a obra de revitalização do Igarapé São Francisco. Vai participar de uma live dos empresários do Acre e Perú para defender a estrada e falar do compromisso do governo Brasileiro. Agradeci a ele em nome da Assembleia Legislativa do Acre e o parabenizei pela visão da importância da estrada para nossa região e para o Brasil”.