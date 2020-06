Depasa volta a emitir 2ª via de conta de água pela internet; veja passo a passo

o Depasa retomou na última sexta-feira (19) o serviço de emissão de 2ª via da conta de água. O processo é simples e começa acessando o portal do Depasa.

É só digitar, na caixa de pesquisa do seu navegador, o endereço depasa.acre.ac.gov.br; Clique na aba “Serviços, Emissão de Débitos”. Abrirá a janela de impressão de 2ª via.

Então é só informar o número da unidade consumidora, que se encontra na sua fatura. Ao clicar em “entrar”, abrirá uma janela com os dados do usuário e as faturas em aberto.

A 2ª via de conta de água também pode ser solicitada pelo WhatsApp. A solicitação pode ser encaminhada à Central de Atendimento no número (68) 9 8406 6964.