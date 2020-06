Cantora acreana revelada pelo ac24horas desperta interesse de gravadora paulista

Em dezembro de 2019, o Boa Conversa, um dos programas de entrevistas do ac24horas, apresentou o talento da acreana Yasmim Oliveira, 20 anos.

Apesar de ter nascido no Acre, Yasmim mora há 10 anos em Extrema (RO). Foi lá que começou a cantar. Fã de Marília Mendonça, a rainha da sofrência, a acreana se destaca, além da bela voz, pelas suas próprias composições.

Pois apesar de 2020 está sendo um ano atípico, diferente, é em meio a pandemia que as coisas começam acontecer para Yasmim.

A Unick Music Brasil, uma gravadora fundada pelo compositor Ricardo Sena, sediada em São Paulo e associada a União Brasileira de Compositores (UBC) e a Associação Brasileira da Música Independente (ABMI) e que se propõe a ser uma plataforma de lançamento de novos talentos musicais que investir na carreira da cantora acreana.

Yasmim se destacou em duas iniciativas promovidas pela gravadora paulista: O Vitrine Sonora e o Projeto Parceria. No primeiro ela participou com outros 60 intérpretes de um Festival Virtual onde teve destacada atuação. No segundo pode comprovar seu talento como compositora sendo selecionada para uma parceria musical.

‘’Em ambos projetos ela pode comprovar sua versatilidade e enorme potencial artístico”, afirma Ricardo Sena, diretor da Unick Music Brasil.

Ele informa que a gravadora pretende investir na carreira de Yasmim visando transformá-la em nome com projeção nacional. A ideia é produzir um single para ser lançado nas plataformas digitais e com divulgação nas principais rádios. “Também vamos investir no seu talento como compositora, viabilizando a gravação de suas composições por grandes nomes como Nayara Azevedo e Paula Fernandes”, informa Sena.

O diretor da gravadora afirmou que tratativas para levar a cantora acreana para se apresentar em programas como Ratinho e Raul Gil já estavam bem adiantadas, mas tiveram que ser suspensas temporariamente em decorrência das medidas de prevenção referentes ao Covid-19.

Para os próximos meses a Unick Music Brasil pretende promover uma live no seu canal do Youtube com Yasmin Oliveira dentro de sua estratégia de promover seu nome e consolidar um trabalho no segmento sertanejo.

O ac24horas conversou com Yasmim Oliveira que falou sobre o interesse da gravadora. “Me sinto tão grata por tudo que está acontecendo. Meus pais sempre lutando comigo e saber que estou alcançando meus sonhos através dessas pessoas é tão maravilhoso. A gravadora me fez acreditar na minha capacidade ao me comparar com grandes artistas. Meu Deus, é uma sensação sem explicação. Somente gratidão de todo meu coração por tudo e a todos pelo grande apoio que me deram”.

Reveja aqui a participação e o talento de Yasmim Oliveira no Boa Conversa.