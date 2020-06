Banda faz live para ajudar profissionais que trabalham na noite e estão sem renda

Um dos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-19 é a de entretenimento. Bares, festas, aniversários, shows, tudo parado de uma hora para outra.

Quem trabalha na noite, como são chamados os profissionais como técnicos de som, equipes de cerimonial, garçom, quem aluga e transporta equipamentos de sonorização. Enfim, existe uma grande quantidade de trabalhadores que estão com dificuldade de pagar suas contas por falta de trabalho.

Para ajudar esses profissionais é que a banda acreana Hashtag68 resolveu realizar uma live neste sábado. Tudo que for arrecadado será convertido em doação para os trabalhadores da noite.

Chamada de Live Arraiá do Safadão, a banda promete muita alegria a partir das 14 horas. A live será transmitida direta do Afa Jardim e o público poderá acompanhar e fazer as doações pelo canal Norte Hits no Youtube.

Quem quiser já fazer sua doação para ajudar os trabalhadores da noite pode acessar a vakinha online: em https://www.vakinha.com.br/vaquinha/hashtag-solidario

Mais informações e doações (68) 99989-0404.