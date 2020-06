Acre passa dos 11 mil casos de Covid-19 e mortes chegam a 297

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) divulgou boletim parcial sobre o novo coronavírus no início da tarde deste sábado, 20.

A Covid-19 segue aumentando no Acre. Nas últimas 24 horas foram registradas 276 novas pessoas infectadas. O total agora em todo o estado é de 11.263 casos da doença.

Já o número de mortes se aproximou ainda mais de alcançar 300 vítimas fatais. A Sesacre comunica novos cinco óbitos no Acre. Agora, o número total chega a 297. As vítimas são três pessoas do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 63 e 77 anos. Um deles, um homem de 77 anos, é indígena e de Mâncio Lima. Todos os demais são de Rio Branco.