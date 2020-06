Universidade Federal do Acre abre 400 vagas para curso de matemática e física EAD

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), divulgou nesta sexta-feira, 19, abertura de processo seletivo para ingresso no curso de graduação de Matemática (licenciatura) e Física (licenciatura), na modalidade de Educação à Distância (EaD).

Serão 400 vagas, sendo que 200 para matemática e 200 para física, na modalidade de Educação à Distância, oferecidas para ingresso no 1º semestre letivo de 2020, nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Podem concorrer às vagas previstas neste Edital professores das redes públicas municipais, estaduais e federais que ingressaram por concurso público, e tenham pelo menos três anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação.

Algumas vagas serão abertas à comunidade desde que tenha participado de uma das duas últimas edições do ENEM (2018 ou 2019). A inscrição deverá ser realizada pelo link https://sistemas2.ufac.br/vestibular_especifico/ disponibilizado no site oficial Ufac, das 20h do dia 18, de junho, até às 23h, do dia 18 de julho, considerando o horário oficial do Acre.

Para mais informações, clique aqui.