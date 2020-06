Seca põe toda bacia do Rio Acre em estado de atenção e alerta máximo

Fora a região de cabeceira em Aldeia dos Patos, em Assis Brasil, as demais estações de monitoramento mostram que al Bacia do Rio Acre entrou nesta sexta-feira (19) em estado de ´atenção´ e ´alerta máximo´ por causa do baixíssimo volume de água.

De acordo com as cotas de monitoramento de estiagem do TerraMA, o Rio Acre permanece em alerta máximo em Assis Brasil, Brasileia e Rio Branco e Atenção em Xapuri. Rio Rola em Rio Branco permanece em alerta máximo. Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24horas.

As plataformas de monitoramento localizadas em Assis Brasil e Xapuri ultrapassaram a média climatológica de chuva acumulada para o mês: Assis Brasil (22 mm) chegou a 36,00mm, e Xapuri (26 mm), chegou a 47,60mm. Apesar disso, Xapuri está em estado de atenção.