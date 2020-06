PP faz pesquisa interna para tentar convencer Gladson a apoiar Bocalom ou decidir por Socorro

O Progressista se movimenta nos bastidores para apresentar uma pesquisa eleitoral interna da real situação política dos pré-candidatos da sigla nos 22 municípios do Acre, em especial Rio Branco e Cruzeiro do Sul, os dois maiores colégios eleitorais do Estado.

O ac24horas apurou que o ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes, esposo da Senadora Mailza Gomes, foi escolhido por membros da sigla por providenciar o levantamento que ajudará o governador a definir quem apoiará nestas eleições de 2020. A expectativa é que a decisão ocorra no início de julho.

Em Cruzeiro do Sul, a situação já está praticamente definida. O atual vice-prefeito Zequinha Lima foi convidado pelas principais lideranças progressistas para ser o candidato majoritário em 2020, após o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, decidir por influência da família abrir mão da reeleição e se dedicar aos negócios próprios e a vida espiritual.

Já em Rio Branco, a interrogação é latente. O principal pré-candidato do partido, Tião Bocalom, tem apoio do Senador Sérgio Petecão e do Deputado José Bestene para ser o candidato da sigla, mas não goza do mesmo prestígio do governador. Nos bastidores, comenta-se que Gladson não confia no ex-prefeito de Acrelândia por não ter garantias que ele se volte contra ele em 2022.

“Ninguém controla o Bocalom”, disse uma fonte palaciana ao ac24horas, que afirmou ainda que independente do resultado da pesquisa encomendada, seguirão orientação do governador.

O ac24horas apurou que o líder do governo, deputado Gerlen Diniz, o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, e a Senadora Mailza Gomes aguardam apenas que Cameli decida quem deve ser apoiado na capital, independente de partido, o que leva a crer que um possível apoio a reeleição de Socorro Neri, mesmo pelo PSB, é uma hipótese real.