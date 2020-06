Pesquisas mostram aprovação da gestão de Gladson Cameli no interior e queda de popularidades dos atuais prefeitos

Após divulgar pesquisa em Rio Branco, o Instituto Haverroth, de Porto Velho (RO), tornou público nesta sexta-feira, 19, pesquisas de intenção de votos realizadas em Sena Madureira, Tarauacá, Senador Guiomard e Feijó.

Em Sena Madureira, segundo levantamento estimulado, o pré-candidato a reeleição pelo MDB, Mazinho Serafim, aparece liderando com 43,1%. Na segunda colocação aparece a ex-deputada Toinha Vieira (PSDB), com 22,4% e na terceira o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Gerlen Diniz (Progressistas), com 19%. Em quarto lugar, surge Zenil Chaves, (PTB) ex-diretor-presidente do Depasa, com 6,9%. O pré-candidato pelo PDT, Josandro Cavalcante, aparece com 1,7%. Segundo o levantamento, 6,9% não souberam responder.

Quanto ao nível de rejeição, quando o eleitor é perguntado em quais dos candidatos colocados, não votaria, o nome da tucana Toinha Vieira aparece como o mais reprovado com 11,3%, seguido por Gerlen com 9,4%. Mazinho Serafim e Josandro Cavalcante registraram 1,9%, cada. 75% dos entrevistaram não responderam esse questionamento ou não souberam.

Sobre a avaliação do atual prefeito de Sena, Mazinho Serafim, 46,6%, consideram regular, 27,6 consideram bom e 15,5% ótimo. Péssimo e ruim registraram 6,9% e 3,4%, respectivamente.

VAI BEM – A gestão do governador Gladson Cameli também é avaliada em Sena Madureira. De acordo com os entrevistados, 36,2% consideram regular, 32,8% considera bom e 24,1% ótimo. Péssimo e ruim marcaram, 5,2% e 1,7%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 340 eleitores entre os dias 08 a 12 de junho de 2020. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-00128/2020.

Com Marilete indo de mal a pior, Rodrigo tá liderando em Tarauacá

Em Tarauacá o levantamento estimulado aponta o pré-candidato, pelo PSDB, Rodrigo Damasceno liderando com 31,8% das intenções de votos. Na segunda colocação aparece Abdias da Farmácia (DEM), com 16,3% e em terceiro Néia Sérgio (PDT), com 13,3%. Em quarto lugar, surge o advogado Junior Feitosa com 13,1%. A atual prefeita da cidade, Marilete Vitorino (PSB), aparece na quinta colocação com 7,1%. A vereadora Janaina Furtado (Progressista) registrou 5,2% e o professor Lauro Benigno (PCdoB) marcou 4%. Gilmar Torres registrou 1% e não responderam registrou 8,2%.

Quando colocado um segundo cenário estimulado onde tem apenas Rodrigo Damasceno, Junior Feitosa, Abdias da Farmácia e Neia Sérgio, o cenário de avaliação fica da seguinte forma: Rodrigo com 33,3%, Junior com 21,3%, Abdias com 17,4% e Néia 16%. 12% não responderam.

Já no terceiro Cenário onde tem apenas Damasceno, Abdias, Néia e Lauro Benigno, o levantamento aponta o pré-candidato tucano com 36%, com o Democratas com 21,3%, com a PDTista com 18,7% e o pré-candidato comunista com 10,7%. 13,2% não responderam.

Quanto ao nível de rejeição, quando o eleitor é perguntado em qual dos candidatos colocados, não votaria de jeito nenhum, o nome da atual prefeita Marilete Vitorino dispara com 18%, seguido. por Rodrigo, com 5% e Junior Feitosa, com 3,8. Néia Sergio, Abdias e Gilmar Torres registram 2,5%, cada. Janaina e Lauro registraram 1,3% e 62,3% não souberam ou não responderam.

Sobre a avaliação da gestão de Marilete, 37,3% consideram péssimo, 33,3% acham regular e 13,3% ruim. Bom e ótimo registraram 10,8% e 5,3%, respectivamente.

GLADSON BEM AVALIADO – A gestão do governador Gladson Cameli também foi avaliada em Tarauacá. De acordo com os entrevistados, 46,7% consideram regular, 25,3% considera bom e 14,7% ótimo. Péssimo e ruim marcaram, 8% e 5,3%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 320 eleitores da cidade dos dias 08 a 12 de junho de 2020. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-03900/2020.

No Quinari, Branca e Gilson desbancam André Maia em pesquisa de intenção de votos

O município de Senador Guiomard também foi alvo de pesquisa do Instituto Haverroth, Segundo levantamento estimulado, a pré-candidato pelo PSDB, Branca Menezes, aparece liderando com 36,8% das intenções de votos, seguida por Gilson da Funerária (Solidariedade) com 23,3%.

O atual prefeito da cidade, André Maia (MDB), registrou 19,5%. Rosana Comes (Progressistas) marcou 6% e João Carvalho (PSL) ficou com 3%. Não souberam ou não responderam registrou 11,4%.

Quanto ao nível de rejeição, quando o eleitor é perguntado em qual dos candidatos colocados, não votaria de jeito nenhum, o nome do atual prefeito André Maia dispara com 14,7%, seguido por Gilson com 6,2%. Branca marca 3,9% e Rosana 1,6%. João Carvalho não pontuou e 73,6% não souberam responder.

O levantamento ainda avaliou a gestão de André Maia a frente da prefeitura. Para 36,4% dos entrevistados consideram regular, 25,6% péssimo, bom 19,4% e ótimo 7%. Ruim registrou 11,6%.

GESTÃO GLADSON – Na aferição da pesquisa pelos eleitores do Quinari, 33,1% consideram bom e 25,6% ótimo a gestão de Gladson Cameli. Regular registrou 24% e péssimo e ruim marcaram 9,9% e 7,4%, respectivamente.

A pesquisa ouviu 240 eleitores da cidade entre os dias 08 a 12 de junho de 2020. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o número AC-00616/2020.

Em Feijó, Francimar Fernandes e Pelé Campos deixam Kiefer para trás

O cenário eleitoral deve ainda ficar mais acirrado no município de Feijó. Pelo levantamento estimulado feito pelo Instituto Haverroth, o atual prefeito da cidade, Kiefer Cavalcante (Progressistas), irmão do deputado Marcus Cavalcante (PTB), deve ter problemas para se reeleger já que seus principais adversários, Francimar Fernandes (MDB) e Pelé Campos (PSDB) aparecem na frente do gestor nas intenções de votos.

De acordo com o levantamento, Francimar lidera com 30,9% das intenções, seguido por Pelé com 20,4%. Kiefer registra 19,9% e é seguido por Gerson Meirelles (PSL), com 19,3%. Mauro Defson do PT marcou 3,3%. 6,2% não responderam.