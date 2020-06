Pesquisa ainda vê tendência de queda na Covid-19 no Acre

O levantamento da Fiocruz mostra que há no momento 14 Estados com tendência de queda ou sinais de queda na ocorrência da Covid-19: Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Já o Acre está entre os 6 Estados com estabilização ou sinais dela. Além do Acre, Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão e Roraima compõem esse grupo.

Segundo a Fiocruz, há 7 Estados com tendência de alta ou sinais dela: Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. Os dados foram divulgados pela BBC Brasil. Essas análises foram feitas pela Fiocruz com base em registros de casos de síndrome respiratória aguda grave entre 7/6 e 13/6 — a covid-19 corresponde a 98% dos registros, esclarece o portal.

O Acre se aproxima dos 11 mil casos confirmados e quase 300 mortes pela doença.

Veja textos e mapas com esses detalhes: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53091219