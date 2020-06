No Acre, médica plantonista trabalha tomando soro para não desfalcar equipe de hospital

O esforço dos médicos que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus tem sido notados nas unidades dos municípios acreanos. Prova disso é a médica cruzeirense Riane Araújo dos Santos, que atua nos hospitais de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Ela precisou parar entre um atendimento e outro para ela mesma tomar soro no Hospital Dr. Abel Pinheiro, situado em Mâncio Lima.

A médica é asmática, ou seja, faz parte do grupo de risco da doença. Segundo ela, apresenta esgotamento e anemia, porém, como a equipe de profissionais já está desfalcada na unidade, segue fazendo os plantões. O soro que ela tomou continha ferro, para ajudar na saúde.

Riane conta que nos dois hospitais seis colegas médicos estão com Covid-19 e os que seguem no trabalho estão se desdobrando para atender a demanda. Ela pede ajuda da população das duas cidades para evitar que os casos de coronavírus continuem aumentando.

“No Vale do Juruá não há muitos médicos, por isso nos desdobramos para não deixar a população sem atendimento. Também não há muitos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para covid-19 e os médicos também estão adoecendo por conta do coronavírus e outras enfermidades. Então, em nome de todos os colegas, eu peço para que as pessoas fiquem em casa e evitem as contaminações por Covid-19. Não sobrecarreguem as unidades hospitalares e nem os médicos, que são seres humanos e também adoecem “, pediu.