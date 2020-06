MEIs do Acre tem até 30 de junho para fazer declaração de faturamento

Os Microempreendedores Individuais (MEIs) do Acre devem ficar atentos por que a data para realizar a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional é até 30 de junho.

O processo é simples e todo feito via internet no site http://www.portaldoempreendedor.gov.br. Para completar a declaração basta fornece o número do CNPJ e aguardar as instruções.

O Acre tem cerca de 15,6 mil MEIs. Até agora ainda não se sabe quantos já fizeram ou não a declaração de faturamento.