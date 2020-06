Médico e empresário debatem reinício das atividades em meio a pandemia no ac24horas

O Boa Conversa, do ac24horas, desta sexta-feira, 19, debaterá a cerca dos números do Covid-19 no Acre e também sobre a possibilidade do reinício das atividades comerciais com o médico e professor da Universidade Federal do Acre, Dr. Fernando de Assis e também com o empresário e advogado Márcio Bezerra Chaves, responsável pelo Movimento Emprego é Vida. A transmissão iniciará ao vivo na página do facebook do jornal a partir das 19h e será mediada pelo jornalista Marcos Venicios. Nos acompanhe nas redes sociais.