Mazinho entrega mais três ambulâncias para atender moradores de Sena Madureira

Tendo em vista as ações de combate ao novo coronavírus, que já atingiu boa parte da população de Sena Madureira, a prefeitura municipal e a secretaria de Saúde acabam de receber duas novas ambulâncias que irão atender a população em geral e pacientes que necessitem de transporte em caso de necessidade. No total, serão três veículos para atendimento. O município já recebeu duas e a terceira ambulância chegará nos próximos dias para ficar à disposição da rede municipal de saúde.

A entrega dos veículos aconteceu na sede da prefeitura e contou apenas com a presença de gestores que fazem parte da secretaria, obedecendo todas as normas de segurança e distanciamento para evitar a contaminação da doença.

Os veículos foram adquiridos através de emendas parlamentares do deputado federal Flaviano Melo (MDB) no ano de 2018, quando ele destinou duas unidades móveis no valor de R$ 85.000 cada uma, e também do então senador da república Gladson Cameli, hoje governador do Acre, que destinou o recurso para a terceira.

As ambulâncias são modernas e contam com macas, ar-condicionado, cilindros de oxigênio e materiais de uso dos enfermeiros para atenderem os pacientes. Representando a secretaria municipal de saúde, o vice-prefeito Gilberto Lira fez um agradecimento em nome de toda a equipe da saúde e enfatizou o compromisso da gestão municipal em investir em saúde.

“Infelizmente não podemos fazer um evento grande, com toda a população como fazíamos antes. Mas temos certeza que a nossa população de Sena Madureira só tem a ganhar com esses veículos e vão ajudar a intensificar ainda mais as ações contra a covid-19. Só temos que parabenizar o prefeito Mazinho Serafim pelo compromisso com a saúde e buscar melhorias para a saúde pública da nossa cidade, não medindo esforços para que os benefícios cheguem aqui”, disse Gilberto.

De acordo com o prefeito Mazinho Serafim, as duas ambulâncias que chegaram nesta sexta-feira, 19, ficarão disponíveis na unidade de referência da covid-19, Carlos Afonso e do Hospital de Campanha. “Graças a Deus estamos entregando essas duas ambulâncias totalmente equipada para atender a nossa população em caso de necessidade. Em muitos dos casos, as pessoas não tem condições de ir até a unidade de saúde ou ao hospital em busca de atendimento, agora, com essas ambulâncias, vamos poder socorrer esses pacientes, sejam crianças, adolescentes ou idosos, levado ao hospital ou até mesmo encaminhando para Rio Branco. Estamos aqui para servir a nossa população”, destaca Mazinho.

Serafim também fez um agradecimento especial ao deputado federal Flaviano Melo, ao governador Gladson Cameli pelo compromisso e investimento na saúde do município e a todos os secretários, vereadores e parceiros que tem ajudado a gestão municipal a construir uma cidade cada vez melhor.

Disse também que as ambulâncias “estão à disposição do Hospital João Câncio Fernandes para socorrer os pacientes que necessitem de ajuda médica. Somos parceiros da equipe do hospital e queremos contribuir para que tenhamos uma saúde cada vez melhor e a nossa população livre da covid-19”, finaliza.