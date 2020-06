Mâncio Lima inicia a colheita da melancia, fruta rica em vitaminas e minerais

O fruto é arredondado ou alongado, de polpa vermelha, doce, com alto teor de água. A casca é verde e lustrosa, com estrias verde-escuro no sentido do comprimento. Além do alto teor de água, a fruta contém açúcar, vitaminas do complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro. Em Mâncio Lima já é época de colheita e a boa safra faz do município referencia na produção da melancia na região do Juruá.

“Mâncio Lima se destaca em muitos aspectos quando o assunto é agricultura familiar. A melancia tem uma data especifica para colheita e, todos os anos, a nossa colheita tem tido resultados positivos e só tem crescido nos últimos anos. Estou muito feliz pelo apoio que temos dado ao produtor rural. Ano passado nós colhemos mais de 1,5 toneladas de um produto que tem um excelente mercado e é vendido por um preço que agrada ao agricultor e o consumidor final. É importante dizer que não é de qualquer forma que tem que trabalhar com a melancia, é preciso plantar no período certo e aproveitar as condições climáticas. Estamos investindo na agricultura porque esta é umas das alternativas viáveis para melhorar a vida do homem do campo e aquecer a nossa economia”, disse Isaac Lima, prefeito de Mâncio Lima.

Com incentivo ao produtor rural para diversificar a economia e a produção agrícola, a prefeitura de Mâncio Lima tem feito investimentos importantes para garantir esta fruta rasteira, pertencente à mesma família do pepino, da abóbora e do melão, originária da África, na mesa da população local e dos municípios vizinhos.

O apoio no preparo do solo, acompanhamento técnico orientando a maneira correta do plantio, identificando os solos mais propícios para a boa safra tem sido um trabalho intenso realizado pela Secretaria de Produção. No município mais de 40% dos produtores rurais alternam seus plantios com a melancia e mais de 80 hectares de área já foi mecanizada e a previsão de colheita para 2020 é de pouco mais de 2,5 mil toneladas de melancia.

“A cultura da melancia no nosso município é milenar e muito importante porque ela propicia uma renda extra para o produtor rural. É uma atividade que já estamos trabalhando há muito tempo, é importante ter uma série de cuidados para que o produtor tenha baixo risco com a atividade e venha a produzir frutos de qualidade. Para se produzir com qualidade é essencial ter conhecimento, novas tecnologias e cuidados iniciais desde o preparo do solo à época correta do plantio e da colheita”, destacou Ezio Pereira Júnior, Secretário Municipal de Produção.

Ainda de acordo com Ezio Júnior o apoio da prefeitura tem garantido a fama de produtor da melhor melancia do Juruá. “Estamos trabalhando com os produtores rurais desde o preparo da área ao acompanhamento com nossa equipe técnica, auxiliando na produção e transporte até os mercados consumidores da região do Juruá, desde o ano passado que nós somos os maiores produtores desta fruta no Juruá”, finalizou Ezio Pereira Junior, Secretário Municipal de Produção.

O deputado estadual Jonas Lima é um grande entusiasta da agricultura familiar. De família com tradição na produção rural o parlamentar vê um novo momento para o homem do campo. Lima, que é natural de Mâncio Lima, desconhece um solo rico e fértil como este.

“Mâncio Lima me orgulha pela tradição e cultura com a agricultura familiar. Aqui é uma terra onde se plantando tudo dar, nosso solo é rico e o nosso povo é criativo e trabalhador. Eu fico feliz em ver os investimentos que o Prefeito Isaac e a vice-prefeita Ângela tem feito para a diversificação agrícola, a saída para uma economia sólida e melhor é com a agricultura familiar, essa é uma das minhas bandeiras de lutas que sempre tenho defendido”, ressaltou o deputado.

Rica em vitaminas e minerais contribui para a geração de energia do corpo, hidratação e aumenta a imunidade. Além disso, é capaz de prevenir diversas doenças – entre elas, diabetes, infecção urinária e variados tipos de câncer. Quem fala entusiasmado sobre esta iguaria é o produtor rural Rosemir de Queiroz Pinheiro, considerado um dos maiores produtores de melancia de Mâncio Lima.

Sua propriedade é de pouca mais de 28 hectares, mas, é em apenas cinco quadras que ele tem a sua plantação de melancia onde junto com a esposa e um empregado estão realizando a colheita deste ano e, para o agricultor, este ano a expectativa é de colher uma média de 40 toneladas que será vendida entre R$ 10 e R$ 20 nos mercados de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul.

“Eu trabalho com a melancia por safra porque não tenho cobertura para trabalhar o ano inteiro e a gente aproveita o início do verão entre os meses de março, abril e maio porque depois disso a mão de obra fica cara e é necessário usar o sistema de irrigação. Em Cruzeiro do Sul é um dos melhores mercados de melancia, todas que levo consigo vender eu não volto com o produto. Este ano estou prevendo colher uma base quatro mil melancia, vendida entre R$ 12 e R$ 20 e com isso lucrar pouco mais 60% e ter uma renda extra para a família”, finalizou Rosemir Pinheiro, produtor rural.

O fruto leva em média 80 dias para ser colhido, observar o comportamento do clima, manter o roçado limpo e livre de pragas é essencial para a qualidade, doçura e boa frutificação da planta. O município ainda não trabalha com o sistema de irrigação e sombreamento para o produto e, a partir daí é contar com a colaboração do meio ambiente.