Hospital de campanha em Rio Branco tem déficit de profissionais e governo pede reforço ao MS

O governador Gladson Cameli (Progressistas) enviou um ofício nessa quinta-feira, 18, ao ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, pedindo apoio para o reforço de profissionais de saúde no Acre devido ao agravamento da pandemia de covid-19. Mesmo a recente inauguração do primeiro hospital de campanha do Acre, situado em Rio Branco, à situação de emergência devido à epidemia da Covid-19 tem intensificados nos últimos dias, quando o estado ultrapassou os 10 mil casos confirmados da doença.

Com capacidade para 100 novos leitos, o hospital de campanha em Rio Branco ainda tem déficit de profissionais de saúde. De acordo com o governo, “este tem sido um dos maiores gargalos para a efetivação das ações relacionadas ao novo coronavírus”.

Em todo o Acre, há aproximadamente 500 profissionais de saúde afastados por suspeita ou confirmação de covid-19, além de mais 100 que estão fora de suas atividades por integrarem o grupo de maior risco de mortalidade pelo coronavírus.

O governo do Estado diz já ter realizado na segunda quinzena do mês de março a contratação emergencial de profissionais de saúde para abertura dos dez primeiros leitos de UTI do Pronto Socorro, na capital. No mês seguinte, convocou profissionais aprovados em processo seletivo simplificado do ano de 2019. Sendo contratados, ao todo, 253 profissionais de saúde, prioritariamente para Rio Branco.

O Acre lamenta uma decisão judicial que proibiu a contratação de médicos sem CRM. “Com o cenário atual, mesmo as contratações realizadas nos últimos meses não resultaram no número de profissionais necessários para atender as necessidades das unidades de saúde ante o avanço da pandemia, que tem ocorrido de maneira rápida e dinâmica, atingindo todos os municípios do estado”, diz o governo.