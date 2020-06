Hospital de Campanha do Juruá deve ser entregue na segunda

O Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul deve ficar apto a receber pacientes no próximo domingo, 21, e se entregue a população na segunda-feira, 22. A informação é do governador Gladson Cameli, que cumpre agenda no Juruá. Segundo o chefe do executivo, os últimos ajustes estão sendo feitos.

O Hospital de Campanha ficará anexo ao Hospital Regional do Juruá e atenderá pacientes com Covid-19 que necessitarem de internação. A estrutura contará com 60 leitos de enfermaria, outras 20 unidades semi-intensivas e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Orçado em R$ 4,1 milhões, o grande diferencial do hospital de campanha é que não será uma obra provisória, ou seja, erguida e desmontada após a crise sanitária provocada pelo coronavírus. As instalações serão definitivas e poderão ser utilizadas para atender permanentemente a população do Juruá, assim como ocorre com a estrutura construída em Rio Branco, anexa ao INTO, que foi entregue na última segunda-feira, 15, no valor de R$ 2,9 milhões.