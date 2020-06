Disque-Coronavírus já atendeu mais de 10 mil pessoas no Acre

A equipe do Disque-Coronavírus, formada por cerca de 80 alunos de Medicina, orientados por seis professores, disponibiliza um canal desde o início da epidemia no Acre. Passados 80 dias de pandemia no estado, o serviço já atendeu mais de 10 mil pessoas de todos os municípios.

O serviço é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Telessaúde, com objetivo de oferecer à população um canal para tirar dúvidas e receber orientações a respeito dos sintomas, além de fornecer informações atualizadas sobre o cenário da pandemia no Acre.

A ferramenta também contribui para que não haja superlotação nas unidades de atendimento. Como ainda não se ter um tratamento específico para a Covid-19, vem sendo utilizados pelos profissionais de saúde apenas medicamentos que ajudam no controle dos sintomas, como a febre, por exemplo. O canal de teledúvidas não tem o papel de receitar nenhuma medicação, informa o governo.

Os protocolos seguidos pela equipe do Disque-Coronavírus são baseados nas orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e outras referências da literatura médica comprovadas cientificamente.

Fonte: Agência de Notícias do Acre