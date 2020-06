Aulas pelo AmazonSat, TV Aldeia e Rádio Difusora começam na segunda-feira (22)

A partir de segunda-feira, dia 22 de junho, três ferramentas para ensino à distância estão dispostas para o público estudantil do Acre. O primeiro turno será das 8 horas às 11 horas pelo AmazonSat, TV Aldeia. À noite, haverá transmissão pela Rádio Difusora para o ensino médio.

O material será disponibilizado na plataforma educ.acre para quem não conseguiu acessar o conteúdo naqueles horários.

O material é novo sob o aspecto pedagógico -com aulas inéditas. As famílias devem acompanhar as aulas, incentiva a Secretaria de Estado da Educação.

Antes dessas novas plataformas, a educação à distância já alcançava 70% dos estudantes acreanos, e agora a Secretaria de Educação espera aumento.

As avaliações somativas, que dizem se o aluno está apto ou não em determinada matéria serão realizadas quando forem retomadas as aulas presenciais.

Em Rio Branco, o AmazonSat disponibiliza o material pelo canal 31.1.

(TVAC)