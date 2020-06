Assembleia de Deus é flagrada realizando culto para mais de 100 pessoas no Acre

O Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco foi flagrado realizando um culto evangélico para cerca de 120 pessoas na noite dessa quinta-feira, 18, na capital acreana, onde fica localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana. O flagrante captado por uma por uma equipe da Rede Amazônica no Acre foi transmitido no telejornal da emissora nesta sexta-feira (19). A reunião evangélica ocorreu mesmo em meio ao decreto governamental que impede a abertura de templos religiosos ou realização de eventos com aglomeração de pessoas devido à pandemia do novo coronavírus.

Na referia igreja, alguns fiéis foram ao local munidos de máscara, no entanto, também foi avistado um grande número de pessoas sem o acessório. No estacionamento, dezenas de veículos. Ao serem questionados da aglomeração de pessoas no local, alguns disseram se tratar apenas da realização de uma live.

Porém, o pastor Luiz Gonzaga, representante da igreja no estado, afirmou à reportagem se tratar de um encontro com “apenas 100 ou 120 lideranças da igreja”, disse. O decreto do governo do Acre está vigente até o próximo dia 22 de junho, com proibição de aglomeração e abertura de templos religiosos.