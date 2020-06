Alan Rick assina ordem serviço para obras de pavimentação do corredor de ônibus do Bujari

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou na tarde desta sexta-feira, 19, juntamente com o prefeito Romualdo Araújo, da assinatura da ordem de serviço para as obras de pavimentação da Rua Projetada B, no município de Bujari, um dos principais corredores de ônibus da cidade.

Os recursos são fruto de emenda parlamentar do democrata. “É uma alegria poder participar desse ato que marcou a assinatura da ordem de serviço de uma obra aguardada há tanto tempo pela comunidade do Bujari. Garanti em minhas emendas individuais, via Sudam, R$ 820 mil para obras de pavimentação da Rua Projetada B do Bujari, um dos principais corredores de ônibus do município. A obra também inclui construção da drenagem e de calçadas dos dois lados da via”, disse o deputado.

Na oportunidade, Alan lembrou que no seis anos de mandato já viabilizou ao município do Bujari quase R$ 7 milhões para obras nas áreas de educação, saúde, zona rural, equipamentos e infraestrutura.

“Ao todo já alocamos quase R$ 7 milhões para o Bujari que foram direcionados para obras nas áreas da saúde, educação, infraestrutura e compra de equipamentos, além de ações na zona rural. Destaco a construção de duas escolas municipais já entregues – Edmundo Pinto e P.A. Antônio de Holanda, e a creche Dona Bela que deve ser inaugurada até o final do ano. Já entregamos duas ambulâncias para a Saúde Municipal e está em construção a UBS do Antimary. Na segunda-feira vamos entregar uma motoniveladora. Temos outras ações na área do saneamento e apoio à recuperação de ramais”, finalizou.

Participaram também da assinatura o Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, Francisco de Souza, a secretária Municipal de Ação Social, Samara Nogueira, o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Francineudo Costa, o representante do governo do Estado James Gomes, assessores do parlamentar e do prefeito.

Alan Rick volta ao Bujari na próxima segunda-feira, 22, para a entrega de uma Patrol (motoniveladora), também fruto de emenda parlamentar de sua autoria, que já será utilizada nas obras de terraplanagem da rua Projetada B.