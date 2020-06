Acre tem apenas três cidades com menos de 50 casos de Covid-19

Dados divulgados no último boletim da secretaria estadual de saúde do Acre (Sesacre) emitidos nessa quinta-feira, 18, mostram que o Acre tem apenas três cidades com menos de 50 casos confirmados do novo coronavírus. Conforme a distribuição dos casos de Covid-19 no estado por município, somente Porto Walter, Jordão e Manoel Urbano estão abaixo dos 50 em relação ao número de pessoas infectadas.

Porto Walter tem até o momento 14 pessoas contaminadas; Jordão tem 23 e Manoel Urbano está com 42 pessoas infectadas pelo vírus. Nessa quinta, o Acre chegou aos 10. 664 contaminados. 287 pessoas já morreram por complicações da doença no estado e 5.762 receberam alta médica.

Cerca de 285 exames ainda aguardam liberação dos resultados pelo laboratório Charles Mériuex, em Rio Branco. Até agora, mais de 24 mil pessoas já realizaram teste para detectar infecção de Covid-19.