Seca de maio foi de fraca a moderada, mas normalidade prevaleceu na maior parte do Acre

O Relatório de Impactos da Seca no Brasil mostra que no Acre a seca ocorreu de fraca a moderada no mês de maio. O relatório é produzido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

Na maior parte do Estado do Acre, no entanto, a condição foi de normalidade para o período. Segundo o mapa criado pelo Cemaden, principalmente o Vale do Juruá sentiu os impactos da seca mais intensa. Em alguns pontos, no entanto, choveu tanto que houve alagação.

O mapa de risco de seca para a agricultura familiar contém variáveis físicas de ameaça de seca, tais como o déficit de precipitação, umidade do solo e índice de vigor vegetativo, combinadas com informações sobre as vulnerabilidade e capacidades locais da agricultura familiar, trazendo assim alguma projeção para os próximos meses.