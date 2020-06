Ponte que dá acesso ao Seringal Cachoeira é recuperada por comunidades e prefeitura

Em fevereiro deste ano, o ac24horas deu publicidade a uma reivindicação de moradores de uma das regiões mais conhecidas do município de Xapuri, cortada pelo ramal que dá acesso ao seringal Cachoeira, cuja sede, a colocação Fazendinha, é um lugar conhecido nacional e internacionalmente em razão da história do líder sindical Chico Mendes.

No auge dos governos do PT, sob o impulso do chamado turismo ecológico, trafegava-se o ano todo no ramal, que concentra escolas estaduais, postos de saúde e assentamentos do Incra, sendo uma região de interesse mútuo dos diversos entes administrativos.

Nos últimos anos, no entanto, essa realidade mudou e a estrada passou a sofrer a ação do tempo e da decaída das ações de manutenção por parte do poder público nas várias esferas governamentais. Uma das principais dificuldades para o tráfego na estrada rural eram as pontes, com destaque especial para a localizada sobre o igarapé Ina, que ameaçava cair.

À época da reivindicação dos moradores, o ac24horas levou a demanda tanto ao município de Xapuri, conversando com o secretário municipal de Infraestrutura, Cecílio Evangelista, quanto com o secretário estadual de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seinfra), Ítalo César Medeiros.

Passados quatro meses, a solução para o problema da ponte saiu por meio de uma parceria, mas não entre o município e o governo. Em um trabalho conjunto das comunidades da região com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) a ponte foi reconstruída e já voltou a dar acesso aos moradores e produtores da região.

Ações como a que proporcionou a construção da nova ponte já são comuns nos municípios do interior. Os moradores contribuem com a oferta da madeira e outros materiais e a prefeitura entra com o maquinário e a mão de obra. A ponte sobre o Igarapé Ina mede 38 metros de extensão e tem importância fundamental para o tráfego de veículos naquela região.