Polícia cumpre mandado e prende peruano ex-proprietário do Quiosque da Bruna

A Polícia Civil por meio dos investigadores da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), cumpriu na manhã desta quinta-feira (18) um mandado de prisão preventiva e prendeu o empresário peruano Júlio Navarrete, ex-proprietário do Quiosque da Bruna.

A prisão aconteceu em uma residência no bairro Vila Betel, em Rio Branco, após o Ministério Público Estadual recorrer da decisão em que Navarrete havia sido absolvido da acusação do crime de tráfico de drogas durante a Operação Êxodo, da Polícia Civil, ocorrido no ano de 2016.

Com a condenação foi cumprido o mandado judicial e a suspeita da polícia é que Júlio esteja realmente envolvido no crime.

O peruano foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) onde ficará a disposição da justiça.