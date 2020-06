Operação prende policial que “teria” dado informações para fuga frustrada de 33 presos

Com reforço do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) de Rio Branco, as polícias civil, militar e penal realizam uma operação em Cruzeiro do Sul com desdobramentos dentro do Complexo Penitenciário Manoel Neri, que resultou na prisão de um policial penal.

O policial penal, mais conhecido por Gonçalves, foi preso às 5 horas da manhã desta quinta-feira, 18, enquanto tirava serviço no presídio. Ele é acusado de participação na tentativa de fuga de 33 presos no último domingo, 14. Gonçalves teria ajudado na ação com informações e dicas que facilitariam a fuga.

Antes da tentativa de fuga, a polícia prendeu dois homens que estavam perto do presídio com 5 armas e pregos para furar pneus de viaturas policiais. Dentro do presídio, 33 presos se preparavam para deixar o complexo penal fazendo um buraco na parede que interliga 3 celas do Bloco 7. Entre os presos, havia lideranças de uma facção que atua na região.