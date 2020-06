Moreira Jorge diz que Gladson não confia em Bocalom e questiona convite feito a Petecão

O jornalista Luís Carlos Moreira Jorge, entre tantos assuntos no seu Blog do Crica, faz uma grave denúncia contra a não aplicação de uma emenda no valor de R$ 6 milhões destinado ao Estado através da deputada Jéssica Sales. Ao elogiar a postura do parlamentar, o jornalista diz que “enquanto isso, no Juruá, faltam testes para descobrir os contaminados pelo novo Covid-19”. Ele conclui assim seu ponto de vista: “Cacete, se há dinheiro liberado, pode-se fazer dispensa de licitação, por qual razão se deixa 6 milhões dormindo na conta, Alysson?

Em uma outra nota Crica diz que assessores mais próximos do governador acreano (com anuência do próprio) argumentam para não apoiar Tião Bocalom para a prefeitura de Rio Branco por ser ele “inconfiável” fora do poder, quanto mais no poder. Acham que no mandato, ele iria se achar sem compromisso com ninguém. “O Gladson fala abertamente na sua simpatia pela candidatura da prefeita Socorro Neri a mais um mandato, isso é verdade. O que não consigo entender é por qual razão chamou o senador Petecão (PSD) e pediu que articulasse um bloco de apoio ao Bocalom para PMRB”, diz o jornalista.

