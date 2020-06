Mara Rocha e vice-governador participam de audiência sobre rodovia que ligará Acre ao Peru

A deputada Mara Rocha (PSDB/AC) acompanhou o vice-governador do Acre, Major Rocha, em reunião realizada em Brasília na tarde dessa quarta-feira (17/06), na sede do IBAMA. O encontro foi agendado pelo senador Marcio Bittar (MDB/AC).

A discussão sobre o licenciamento ambiental para a obra da BR-364 que ligará Rodrigues Alves a Pucallpa, no Peru.

Major Rocha fez questão de ressaltar a importância da obra para o Acre: “Com a integração terrestre entre o Acre e Pucallpa, no Peru, via Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, as possibilidades comerciais se abrem para o país e para o Estado. Iremos ampliar o comércio de bens e serviços e fomentaremos o turismo principalmente na região do Juruá”.

“No encontro, o IMAC apresentou proposta para que seja construído um termo de cooperação com o IBAMA e o ICMBio, de maneira a que os órgãos estaduais recebam a competência necessária para resolver os licenciamentos ambientais para que a obra possa acontecer. Isso, certamente, dará agilidade para que esse sonho de ligação se torne uma realidade”, afirmou Mara Rocha.

Ao final da reunião, Mara Rocha fez questão de enfatizar a importância do envolvimento de toda a bancada e da sociedade acreana para que essa obra seja concluída: “Quero, primeiramente, parabenizar o senador Marcio Bittar, que tem sido um parceiro nessa luta para repensar a relação do Acre com seus recursos naturais. A presença do deputado Alan Rick e do senhor José Adriano, representando o setor econômico do Acre, também reforçou a união do Estado nessa empreitada. A bancada do Acre deve lutar unida para que essa estrada seja concluída logo, abrindo novos espaços para nosso desenvolvimento econômico”, finalizou a parlamentar tucana.