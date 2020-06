Into descumpre número de internações e atua com médicos sem registro, acusa CRM

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) irá realizar uma nova fiscalização no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) nesta sexta-feira, 19, após verificar que a unidade “não vem cumprindo com o que foi contratado em relação ao número de internações e atendimentos”. O Conselho diz ainda que o Into vem atuando com médicos que não estão registrados no CRM-AC, já que vieram de outros estados.

Segundo o conselheiro Marcus Vinícius, o Into também tem muitas escalas de sobreaviso que não estão sendo cobertas. A fiscalização será iniciada às 9h desta sexta.

O Into se tornou uma das unidades referência do estado no atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação pelo novo coronavírus. É lá quem foi inaugurado recentemente o hospital de campanha de Rio Branco, com garantia de pelo menos 100 novos leitos.