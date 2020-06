IFAC abre 750 vagas para cursos gratuitos à distância; inscrições vão até a próxima segunda

O Instituto Federal do Acre (Ifac), por meio do Centro de Educação a Distância e Formação Continuada (Cread), está com inscrições abertas para cursos a distância, na modalidade de formação inicial e continuada. São 750 vagas para as áreas de Assistência Administrativo, Assistente em Recursos Humanos, Agente Cultural e Agricultor Floresta.

Os cursos fazem parte do Programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 22 de junho. A lista de candidatos inscritos será divulgada no dia 23 de junho. As vagas serão preenchidas por meio de sorteio eletrônico, que será realizado no dia 24 de junho e registrado em vídeo. A gravação e anúncio dos candidatos classificados serão publicados no dia 25 de junho, no site do Ifac.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental II completo. Para efetuar a inscrição é necessário anexar cópia de RG (ou documento oficial com foto), CPF, comprovante de endereço (atual e com CEP), certificado escolar para comprovação dos requisitos mínimos. Já os candidatos com idade inferior a 18 anos também devem anexar cópia do RG e CPF do responsável legal.

As aulas têm previsão para serem iniciadas no dia 30 de junho, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Ifac. Os aprovados para as vagas receberão orientações, via e-mail, sobre como acessar a plataforma e iniciar os estudos.

Os certificados de conclusão serão emitidos somente para os estudantes que concluírem os componentes curriculares previstos no curso, obtiverem frequência online (mínimo 75% de participação), realizarem as atividades propostas no AVA e alcançarem média igual ou superior a 7,0.

Clique aqui e se inscreva