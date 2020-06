Iapen mantém suspensão das visitas aos presos no Acre até 24 de junho

O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen) prorrogou novamente o decreto que suspende as visitas de familiares aos detentos nos presídios do Acre em meio à pandemia do novo coronavírus. A medida é uma forma de evitar a propagação do vírus dentro do sistema prisionais, que já tem mais de 30 presos infectados.

A primeira vez que as visitas foram suspensas em decorrência da epidemia foi em meados do mês de março, assim que o Acre teve os primeiros casos da doença confirmados. Desde então, vem prorrogando a suspensão por mais 15 dias.

A nova portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 18, com efeito retroativo para a data de 9 de junho, sendo assim, a nova data encerra em 24 de junho.

O Iapen já estuda maneias de viabilizar os encontros entre pesos e familiares, que pode se por videoconferência com pré-agendamento. Os detentos ainda terão dieta reformulada por nutricionista para melhorar a imunidade dos presos.