Cozinheiro acreano famoso por vender salgados gigantes tem estabelecimento furtado

O cozinheiro acreano Cleiton Silva, que ficou nacionalmente conhecido por fazer e comercializar salgados típicos da região em tamanhos gigantes, teve uma surpresa desagradável ao chegar para mais um dia de trabalho nesta quinta-feira (18). Criminosos adentraram o estabelecimento em que ele atende os clientes e furtaram peças das máquinas que ele utiliza para produzir os salgados, além de outros utensílios e objetos.

Silva publicou um relato em seus perfis nas redes sociais. “Gente entram aqui no meu estabelecimento, no meu lugar de trabalho, e levaram as peças da minha máquina de fazer salgado que são muito caras e levaram muitas coisas também”, lamentou. O cozinheiro pede para caso alguém saiba de possíveis vendas de utensílios de cozinha, que entrem em contato. “Entrem em contato comigo, por favor, que é o meu pão de cada dia”. Para isso, ele disponibilizou o número (68) 99942-7221.

Cleiton mudou radicalmente de vida após uma reportagem publicada pelo ac24horas em setembro. Sua história de vida foi parar num dos programas de maior alcance a nível nacional, o Domingo Espetacular.

Natural do município de Sena Madureira, Cleiton trabalha desde os dez anos de idade, alimentando o sonho de ser reconhecido pelo seu próprio esforço. Bem humorado e bastante emocionado, a entrevista ao programa da Record também emocionou os acreanos que puderam assistir as conquistas do salgadeiro, que possui uma lanchonete no bairro Manoel Julião, em Rio Branco.

Com humildade, Cleiton conseguiu atrair inúmeros clientes devido ao formato peculiar de seus salgados: eles são gigantes. O profissional que começou vendendo salgados numa bicicleta cargueira e após muitos anos de luta, conseguiu adquirir seu primeiro carro, fato que foi bastante repercutido entre os internautas locais.