Zen vê “faz-de-conta” em medidas de contenção da Covid-19

O deputado Daniel Zen disse nesta quarta-feira (17) estar preocupado com a reabertura da economia no Estado do Acre em meio à pandemia do novo coronavírus. “Quero saber que medidas sanitárias que virão acompanhadas da reabertura?”, indagou o deputado do PT.

Para ele, a abertura tem de ser gradual e cautelosa. No entanto, segundo ele, o plano atual não observa alguns cuidados como taxa de infecção em determinados locais para definir o nível da reabertura.

Existe a previsão da edição de um decreto até a próxima sexta-feira (19) ditando a flexibilização das medidas de isolamento social. Esse decreto viria em conjunto entre governo do Estado e prefeitura de Rio Branco.

Para Zen, “está tudo num jogo de faz-de-conta” quando o assunto é fiscalizar o cumprimento das restrições. “Acha que por que inaugurou 100 leitos de enfermaria tá tudo liberado?”, questiona o parlamentar ao pedir a instalação de uma comissão especial de acompanhamento da Covid-19.