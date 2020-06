Xapuri tem novo recorde casos de covid-19, mas Saúde acredita que pico está próximo

A Secretaria Municipal de Saúde de Xapuri (Semusa) registrou mais 26 novos casos positivos do novo coronavírus nesta terça-feira (16), o que representa um novo recorde diário. Assim, o número de infectados saltou de 147 para 173 em todo o município, com ocorrências confirmadas em 10 bairros e 9 localidades rurais.

A coordenação da unidade de referência no combate à covid-19 em Xapuri, a UBS Dr. Félix Bestene Neto, diz que alguns fatores contribuíram para o alto número de novos casos, como o retorno de três profissionais que estavam afastados em razão de terem sido infectados, o que fez com que o número de atendimentos dobrasse.

“Os casos deixaram de ser importados e passaram a ser locais e comunitários. Muita gente sabe de quem pegou. Relatam que tiveram contato com caso positivo. Então, demonstra que a população está mais relaxada no sentido do distanciamento social”, explicou o enfermeiro Francisco Andrade, coordenador da unidade.

O profissional considera que o município se aproxima do pico de contaminações, o que, segundo ele, deve ocorrer entre o fim de junho e a metade de julho. Andrade diz ainda que esse pico foi retardado no município pelas medidas de isolamento social tomadas desde o começo da pandemia no Acre.

Até a última atualização do boletim municipal sobre os números da covid-19, Xapuri tinha 394 pessoas sendo monitoradas pelas equipes da Semusa, que aguarda o resultado de 4 casos que estão em análise. O número de pessoas que foram consideradas curadas da doença soma 56 e houve o registro de 1 óbito.

Situação do Alto Acre

Com a atualização desta terça-feira,16, de todos os boletins municipais, a regional do Alto Acre chegou aos 612 casos positivos de covid-19, com o registro de 16 mortes em decorrência de complicações da doença. Veja, na sequência, os principais dados.

Assis Brasil – 113 casos positivos, 22 altas, 3 casos em análise e 5 óbitos;

Brasiléia – 207 casos positivos, 60 altas, 4 casos em análises e 6 óbitos;

Epitaciolândia – 119 positivos, 82 altas, nenhum caso em análise e 4 óbitos;

Xapuri – 173 casos positivos, 56 altas, 4 casos em análise e 1 óbito.